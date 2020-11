O Marítimo-Benfica desta segunda-feira, a partir das 19 horas, encerra a oitava jornada da I Liga. Os encarnados partem para jogo no quarto lugar, com 15 pontos, após as vitórias de Sporting, Sp. Braga e FC Porto, procurando responder de igual modo para repor as diferenças na classificação. O Marítimo, com sete pontos, vai para jogo em zona de descida e procura sair dela depois de alguns adversários diretos terem pontuado.

Por cá, há ainda jogos na II Liga, Campeonato e Portugal e Liga Revelação e, lá fora, há vários jogos nas principais ligas, nomeadamente em Espanha, Inglaterra e Itália. Na II Liga, nota para o Mafra-Vilafranquense, que vai definir se é o Mafra ou a Académica que acompanha o Estoril para a Taça da Liga, confirmando a sétima das oito vagas. A última ficará definida com o Moreirense-Paços de Ferreira, na terça-feira.

PORTUGAL – I LIGA:

Marítimo-Benfica (19h00)

PORTUGAL – II LIGA:

Benfica B-Varzim (16h00)

Mafra-Vilafranquense (20h45)

CAMPEONATO DE PORTUGAL:

Rio Ave B-AD Fafe (15h00)

V. Sernache-União de Leiria (15h00)

LIGA REVELAÇÃO:

Boavista-Académica (17h00)

INGLATERRA:

Leicester-Fulham (17h30)

West Ham-Aston Villa (20h00)

ITÁLIA:

Torino-Sampdoria (17h30)

Génova-Parma (19h45)

ESPANHA:

Betis-Eibar (20h00)

ESPANHA – II LIGA:

Oviedo-Almería (20h00)

Na Polónia, Israel e Turquia, há equipas de portugueses em ação nomeadamente o duelo entre Lechia-Lech, mas também o Hapoel Beer Sheva-Hapoel Haifa, o Maccabi Haifa-Beitar Jerusalém e o Kayserispor-Karagumruk.

Por toda a Europa, é também dia de antevisão à quinta jornada da Liga dos Campeões da UEFA, com a projeção, entre outros, do treinador Sérgio Conceição ao FC Porto-Manchester City, às 18 horas.