Esta quarta-feira é dia das últimas decisões na fase de grupos da Liga dos Campeões, com os, não oito, mas nove jogos que faltam disputar, isto porque o PSG-Basaksehir foi interrompido na noite de terça-feira. O FC Porto, já apurado para os «oitavos», vai à Grécia defrontar o Olympiakos de Pedro Martins, que ainda procura o terceiro lugar, para seguir para a Liga Europa.

Na Liga dos Campeões feminina, nos 16 avos de final, entra em ação esta tarde o Benfica, ante o Chelsea.

Por cá, nas competições nacionais, há jogos no Campeonato de Portugal, na Liga de futebol feminino, mas destaque para os dois duelos que encerram a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Nos campeonatos estrangeiros, há portugueses em ação em vários clubes, nomeadamente nas II Ligas espanhola e inglesa.

LIGA DOS CAMPEÕES (6.ª Jornada):

PSG-Basaksehir (17h55, jogo a retomar aos 14 minutos)

Ajax-Atalanta (17h55)

Midtjylland-Liverpool (17h55)

Bayern-Lokomotiv Moscovo (20h00)

Inter Milão-Shakhtar Donetsk (20h00)

Manchester City-Marselha (20h00)

Olympiakos-FC Porto (20h00)

Real Madrid-Borussia Monchengladbach (20h00)

Salzburgo-Atlético Madrid (20h00)

LIGA DOS CAMPEÕES FEMININA (16 Avos):

Benfica-Chelsea (15h00)

TAÇA DE PORTUGAL (3.ª Eliminatória):

Estoril-Lusitano GC (15h00)

Vilafranquense-Sanjoanense (18h00)

ESPANHA – II LIGA:

Almería-Saragoça (18h00)

Sabadell-Alcorcón (18h00)

INGLATERRA – II LIGA:

Preston North End-Middlesbrough (19h00)

Barnsley-Wycombe (19h45)

Brentford-Derby County (19h45)

Bristol City-Blackburn (19h45)

Norwich-Nottingham (19h45)

Reading-Birmingham (19h45)

TAÇA LIBERTADORES (1/8 Final):

Grémio-Palmeiras (22h15)

Nas modalidades, continuam os campeonatos. A nona jornada do nacional de basquetebol abre esta quarta-feira com o Benfica-Esgueira (18h00) e o Lusitânia-Sporting (21h00). No nacional de futsal, Sp. Braga/AAUM e Belenenses repõem calendário no Minho, às 16h30, com o jogo da segunda jornada. No andebol, há um FC Gaia-FC Porto (20h00), duelo antecipado da 15.ª jornada. À mesma hora Belenenses e Boa-Hora acertam calendário com o jogo referente à primeira jornada.