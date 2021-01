Esta quarta-feira vai dar a conhecer os dois últimos apurados para os quartos-de-final da Taça de Portugal, com dois duelos no Minho: o Fafe-Belenenses SAD (14h00) e o Gil Vicente-Académico de Viseu (20h30), jogos dos quais saem, respetivamente, os adversários de Benfica e FC Porto.

Um dia em que Portugal entra em ação no Mundial de andebol, com o duelo frente à Islândia, a partir das 19h30, no Egito.

No futebol internacional, o Arsenal procura dar seguimento a três vitórias seguidas na Premier League, na receção ao Crystal Palace, às 20 horas. A equipa de Mikel Arteta é 11.ª classificada com 23 pontos e recebe o 13.º, com 22 pontos.

Também às 20 horas, Real Madrid e Athletic Bilbao definem quem acompanha o Barcelona para a final da Supertaça de Espanha.

Em Itália, mais dois jogos dos oitavos de final, o Sassuolo-SPAL (16h30) e o Atalana-Cagliari (20h15).

Há ainda portugueses em ação noutros países, nomeadamente o Alanyaspor de Marafona, que recebe o Erzurum BB às 15h45, para os oitavos de final da Taça da Turquia.

Na Grécia, o AEK, de André Simões, Hélder Lopes, Paulinho e Nelson Oliveira, visita o Aris de Bruno Gama e Xande Silva, em jogo da oitava jornada da liga grega.