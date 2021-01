Portugal entra em ação esta sexta-feira no Mundial de andebol 2021, com o seu segundo jogo na ronda principal, a partir das 14h30, frente à Suíça, no Egito.

Um dia em que, no futebol nacional, há dois jogos na II Liga e, no futebol internacional, entre as principais ligas, um duelo apetecível entre Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund.

PORTUGAL – II Liga (17.ª Jornada):

UD Oliveirense-Varzim (18h00)

Penafiel-Feirense (20h15)

ALEMANHA (18.ª Jornada):

Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund (19h30)

ITÁLIA (19.ª Jornada):

Benevento-Torino (19h45)

ESPANHA (20.ª Jornada):

Levante-Valladolid (20h00)

FRANÇA (21.ª Jornada):

PSG-Montpellier (20h00)

Além destes jogos, por cá, nota para um Sp. Braga-Estoril da fase de campeão da Liga Revelação, a partir das 15 horas.

Os treinadores de Sporting e Sporting de Braga, respetivamente Ruben Amorim e Carlos Carvalhal, projetam também a final da Taça da Liga de sábado, a disputar em Leiria.

Já na madrugada de sexta-feira para sábado, 11 jogos na liga norte-americana de basquetebol, a NBA. À meia-noite, Charlotte Hornets-Chicago Bulls, Detroit Pistons-Houston Rockets e Indiana Pacers-Orlando Magic. Às 00h30, há mais três jogos: Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers-Boston Celtics e Toronto Raptors-Miami Heat. Há ainda os jogos Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks (01h00), San Antonio Spurs-Dallas Mavericks (01h30), Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder (03h00), Phoenix Suns-Denver Nuggets (03h00) e Sacramento Kings-New York Knicks (03h00).