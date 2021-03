Esta terça-feira traz de volta as emoções da Liga dos Campeões, com a realização de mais dois jogos da segunda mão dos oitavos de final da competição.

O Manchester City recebe o Borussia Mönchengladbach, tendo os ingleses, onde jogam João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, uma vantagem de dois golos obtida na primeira mão. Já o Real Madrid, que venceu por 1-0 em Itália, recebe a Atalanta. Os jogos iniciam as 20 horas e têm acompanhamento integral no Maisfutebol.

Antes, pelas 17 horas, há um Sp. Covilhã-UD Oliveirense, que encerra a 24.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Em Inglaterra, aproximam-se as decisões da subida à Premier League, com a realização de seis jogos da 37.ª de 46 jornadas: Cardiff-Stoke, Derby-Brentford, Luton-Coventry, Middlesbrough-Preston, Rotherham-Watford (todos às 19 horas) e Bournemouth-Swansea (19h45).

Nota ainda, na Turquia, para o primeiro jogo das meias-finais da Taça, a partir das 17h45, entre Besiktas e Basaksehir.

Ao final da manhã, a partir das 12h30, vão ser conhecidos os convocados do selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, para o arranque da qualificação para o Mundial 2022.

No futsal, Belenenses e Eléctrico abrem a 26.ª jornada da Liga, a partir das 19 horas.

No ténis, Pedro Sousa e Gonçalo Oliveira entram em ação nos 16 avos de final do Challenger de Santiago, no Chile, respetivamente ante o brasileiro Rafael Matos e o croata Andrej Martin.

No ciclismo, encerra a participação dos portugueses João Almeida, Nélson Oliveira e Ivo Oliveira no Tirreno-Adriático, com a última etapa da prova.

Mais à noite, prossegue a liga norte-americana de basquetebol, com vários jogos ao final da noite e também já durante a madrugada de terça para quarta-feira:

Boston Celtics-Utah Jazz (23h30)

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder (00h00)

Houston Rockets-Atlanta Hawks (00h00)

Miami Heat-Cleveland Cavaliers (00h00)

Philadelphia 76ers-New York Knicks (00h00)

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans (02h00)

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves (02h30)