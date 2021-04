Portugal joga, esta sexta-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa, a primeira mão do play-off de acesso ao Europeu de futebol feminino. As comandadas de Francisco Neto defrontam a Rússia a partir das 18h30.

Antes, há ainda outros dois jogos deste play-off, que opõem a República Checa à Suíça (15h00) e a Ucrânia à Irlanda do Norte (17h00).

Esta sexta-feira marca também o arranque da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, em Portimão, com o Portimonense-V. Guimarães, a partir das 20 horas.

Quatro dos cinco principais campeonatos europeus também arrancam as respetivas jornadas deste fim-de-semana que se avizinha.

ALEMANHA – 28.ª JORNADA

Arminia Bielefeld-Friburgo (19h30)

ESPANHA – 30.ª JORNADA

Huesca-Elche (20h00)

FRANÇA – 32.ª JORNADA

Metz-Lille (20h00)

INGLATERRA – 31.ª JORNADA

Fulham-Wolverhampton (20h00)

No hóquei em patins, arranca a primeira fase da Liga Europeia de hóquei em patins, na Mealhada, com dois jogos de equipas portuguesas. No grupo A, o FC Porto defronta os espanhóis do Noia (13h00). No grupo B, o Sporting mede forças com o Reus, também de Espanha (17h00). No grupo C, há um Barcelona-Liceo da Corunha, às 20 horas.