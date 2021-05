A 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol arranca este domingo com dois jogos, num dia que pode ser de títulos para Estoril na II Liga e para Manchester City na Premier League inglesa, caso Vizela e Manchester United cedam nos respetivos jogos.

Há ainda muitas decisões nas modalidades e a quarta corrida da época na Fórmula 1.

PORTUGAL – I LIGA (32.ª JORNADA)

Paços de Ferreira-Marítimo (15h00)

Gil Vicente-Sp. Braga (20h00)

PORTUGAL – II LIGA (32.ª JORNADA)

Cova da Piedade-Vizela (14h00)

Arouca-Casa Pia (15h00)

Leixões-FC Porto B (17h30)

Varzim-Penafiel (20h30)

ALEMANHA (32.ª JORNADA)

Colónia-Friburgo (12h30)

Frankfurt-Mainz (14h30)

Hertha Berlim-Arminia (17h00)

ESPANHA (35.ª JORNADA)

Getafe-Eibar (13h00)

Valência-Valladolid (15h15)

Villarreal-Celta Vigo (17h30)

Real Madrid-Sevilha (20h00)

FRANÇA (36.ª JORNADA)

Saint-Étienne-Marselha (12h00)

Angers-Dijon (14h00)

Metz-Nimes (14h00)

Nice-Brest (14h00)

Estrasburgo-Montpellier (14h00)

Reims-Mónaco (16h05)

Rennes-PSG (20h00)

INGLATERRA (35.ª JORNADA)

Wolverhampton-Brighton (12h00)

Aston Villa-Manchester United (14h05)

West Ham-Everton (16h30)

Arsenal-West Bromwich (19h00)

ITÁLIA (35.ª JORNADA)

Génova-Sassuolo (11h30)

Benevento-Cagliari (14h00)

Parma-Atalanta (14h00)

Verona-Torino (14h00)

Roma-Crotone (17h00)

Juventus-Milan (19h45)

No Campeonato de Portugal, termina a terceira jornada da fase de acesso à II Liga na série Norte, com um Trofense-Sp. Braga B (18h00). Há, ainda, os restantes jogos da terceira ronda da fase de acesso à Liga 3, que iniciou no sábado.

No futsal, continuam os quartos de final do play-off da Liga, com o campeão europeu Sporting a deslocar-se ao Portimonense (19h00) para o jogo 1. Pouco depois, às 21 horas, há um Sp. Braga/AAUM-Benfica.

No basquetebol, disputa-se o jogo 2 das meias-finais da Liga, entre FC Porto e Imortal (15h00).

Na qualificação para o Europeu de voleibol, Portugal faz o seu terceiro jogo, defrontando a Hungria, às 18 horas.

No ciclismo, termina a 47.ª edição da Volta ao Algarve, com a última etapa entre Albufeira e o alto do Malhão, na distância de 170,1 quilómetros. Os portugueses João Almeida, Ruben Guerreiro e Nélson Oliveira vão também estar em ação na segunda etapa da Volta a Itália, o Giro, na ligação de 173 quilómetros entre Stupigini e Novara.

Na Fórmula 1, corre-se o Grande Prémio de Espanha, que inicia às 14 horas.

O dia marca ainda a chegada da comitiva de taekwondo que participou no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos, em Sófia, na Bulgária, onde Rui Bragança conseguiu apuramento para Tóquio.