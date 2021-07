Sporting e Sporting de Braga disputam, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro, a 43.ª edição da Supertaça. Vai ser o primeiro título nacional a atribuir na época 2021/2022.

Um pouco antes, também no futebol, o FC Porto realiza o último teste de pré-época, com a receção aos franceses do Lyon, pelas 17h30.

Tudo isto num dia em que há dezenas de jogos amigáveis Europa fora, nomeadamente um Monza-Juventus, com a equipa de Cristiano Ronaldo a medir forças com o conjunto onde joga o também português Dany Mota (20 horas).

Há também vários campeonatos já a arrancar e um deles é o escocês, com vários jogos da primeira jornada, como o Rangers-Livingston (13h30) e o Hearts-Celtic (20 horas).

Antes de tudo isto, e já depois dos portugueses que entraram em ação de madrugada (dia no Japão), Carlos Nascimento corre pelas 11h45 (hora de Portugal Continental) as eliminatórias dos 100 metros masculinos, dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Às 14 horas, há qualificação para o Grande Prémio da Hungria em Fórmula 1, a 11.ª corrida do Mundial 2021.