Num sábado repleto de futebol e modalidades, o Sporting visita esta noite o Sporting de Braga, para a segunda jornada da I Liga, naquele que é o prato forte do dia no futebol nacional, que tem ainda a receção do Benfica ao Arouca no meio dos compromissos de Liga dos Campeões e vários jogos na II Liga e na Liga 3. Há, ainda, muito mais para ver além fronteiras.

PORTUGAL – 2.ª JORNADA

Vizela-Tondela (15h30)

Benfica-Arouca (18h00)

Sp. Braga-Sporting (20h30)

PORTUGAL – II LIGA – 2.ª JORNADA

Académica-Varzim (11h00)

Casa Pia-FC Porto B (14h00)

Mafra-Feirense (18h00)

ALEMANHA – 1.ª JORNADA

Ausburgo-Hoffenheim (14h30)

Arminia-Friburgo (14h30)

Estugarda-Greuther Furth (14h30)

Union Berlim-Bayer Leverkusen (14h30)

Wolfsburgo-Bochum (14h30)

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt (17h30)

ESPANHA – 1.ª JORNADA

Cádiz-Levante (18h30)

Maiorca-Bétis (18h30)

Alavés-Real Madrid (21h00)

Osasuna-Espanhol (21h00)

FRANÇA – 1.ª JORNADA

Lille-Nice (16h00)

PSG-Estrasburgo (20h00)

INGLATERRA – 1.ª JORNADA

Manchester United-Leeds (12h30)

Burnley-Brighton (15h00)

Chelsea-Crystal Palace (15h00)

Everton-Southampton (15h00)

Leicester-Wolves (15h00)

Watford-Aston Villa (15h00)

Norwich-Liverpool (17h30)

Além disso, por cá, a Liga 3 tem mais cinco jogos da primeira jornada, depois do arranque na sexta-feira. Na zona Norte, dois encontros: Anadia-Canelas 2010 (11h00), AD Sanjoanense-Felgueiras 1932 (17h00). Na zona Sul, há três duelos: Oriental Dragon-U. Santarém (17h00), Torreense-U. Leiria (17h00) e V. Setúbal-Amora (19h30).

Lá fora, no Brasil, o Palmeiras joga, pelas 23 horas, o assalto à liderança com a deslocação ao Atlético Mineiro. Dois pontos separam as duas equipas: 34 para 32.

Em Inglaterra, nota para a segunda jornada do Championship, a II Liga inglesa, com portugueses em ação, assim como em outros campeonatos Europa fora. Há ainda quatro jogos da Taça de Itália, com nota para o Monza de Dany Mota e Pedro Pereira, que visita o Cittadella (17h00) e o Verona, de Miguel Veloso, que recebe o Catanzaro (19h45).

Ciclismo com decisões

Este sábado, é dia de Senhora da Graça, com a subida no concelho de Mondim de Basto. A nona e penúltima tirada, que liga Boticas ao Monte Farinha, tem um total de 145,5 quilómetros. Amaro Antunes (W52-FC Porto) defende a camisola amarela conquistada na sexta-feira, na chegada a Montalegre.

Na Volta à Polónia, liderada pelo português João Almeida, que tem dois segundos de vantagem para Matej Mohoric, há contarrelógio em Katowice (19,1 quilómetros). É a penúltima etapa da Volta que termina no domingo, com a etapa de 145,1 quilómetros entre Zabrze e Cracóvia.

Em Espanha, Nelson Oliveira e Rui Oliveira entram em ação na Vuelta, com o ‘crono’ de 7,1 quilómetros em Burgos.

Fórmula E e rali também em agenda

O português António Félix da Costa está em ação na 14.ª prova do Mundial de Fórmula E, em Berlim. Os treinos livres já iniciaram pelas 07 horas. A qualificação e a Superpole arrancam às 09 horas e a corrida é às 13 horas.

Na Bélgica, prossegue a oitava etapa do Mundial de Ralis (WRC), em Ypres, até domingo.