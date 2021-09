Portugal defronta, a partir das 17h45 deste sábado, a seleção do Qatar, em jogo de caráter particular, a realizar em Debrecen, na Hungria.

Um dia em que a seleção comandada por Fernando Santos, líder isolada à condição do grupo A de qualificação para o Mundial 2022, vai ter em atenção os dois duelos a contar para o apuramento no seu grupo: República da Irlanda-Azerbaijão e Sérvia-Luxemburgo, ambos com início às 17 horas.

Há, ainda, mais 11 duelos na qualificação europeia para o Mundial do próximo ano. A saber:

Finlândia-Cazaquistão (14h00)

Chipre-Rússia (17h00)

Eslovénia-Malta (17h00)

Letónia-Noruega (17h00)

Escócia-Moldávia (19h45)

Eslováquia-Croácia (19h45)

Gibraltar-Turquia (19h45)

Ilhas Faroé-Dinamarca (19h45)

Israel-Áustria (19h45)

Países Baixos-Montenegro (19h45)

Ucrânia-França (19h45)

Além do Portugal-Qatar, há mais jogos de caráter particular de seleções, nomeadamente um Bósnia-Kuwait (19h45).

Por cá, há alguns jogos dos campeonatos nacionais, mesmo com a paragem para as seleções, além de um particular entre Desp. Chaves e Vizela (10h30).

LIGA REVELAÇÃO (1.ª JORNADA – ZONA NORTE):

Sp. Braga-Vizela (11h00)

CAMPEONATO DE PORTUGAL (2.ª JORNADA – Série A):

Câmara de Lobos-Merelinense (16h00)

Camacha-Marítimo B (16h00)

Vilaverdense-Maria da Fonte (17h00)

I LIGA FEMININA (1.ª JORNADA):

Zona Norte: Sp. Braga-Gil Vicente (17h00)

Zona Sul: Torreense-Estoril (15h00); Atlético CP-Amora (17h00)

Na Fórmula 1, a 13.ª prova do Mundial, em Zandvoort, nos Países Baixos, tem treinos livres às 11 horas e a qualificação às 14 horas.

No andebol, decisões importantes para alguns clubes portugueses. Joga-se a segunda mão da primeira ronda de qualificação para a Liga Europeia, com o Benfica a receber os suíços do Kriens-Luzern (15h30) e o Águas Santos a jogar em Espanha, ante o Logroño La Rioja, às 18 horas de Portugal Continental. Há ainda, à mesma hora, um Sanjoanense-São Bernardo, do apuramento de subida à 1.ª Divisão do andebol nacional.

No basquetebol, prossegue o Torneio Internacional de Lisboa, com o Sporting-Betis (15h00) e o Benfica-Obradoiro (17h00).

No futebol de praia, jogam-se as meias-finais da Taça de Portugal: Sporting-Sp. Braga às 10h30 e Sótão-Casa de Benfica de Loures, às 12 horas.

No hóquei em patins, o Sporting joga com os espanhóis do HC Liceo (18 horas) o Troféu Stromp.

No ciclismo, os portugueses Nelson Oliveira e Rui Oliveira estão em ação bem perto do país natal, na região da Galiza, para a 20.ª e penúltima etapa da Volta a Espanha, entre Sanxenxo e Mos, numa tirada de 202,2 quilómetros. Ainda no ciclismo, a terceira etapa da Volta a Portugal feminina, que termina no domingo, tem o contrarrelógio individual em Vila Franca de Xira, com a distância de 11,1 quilómetros.

No ténis, prossegue o Open dos Estados Unidos.

No meio de tudo isto, Portugal já teve e vai ter ainda, este sábado, nomes em ação no penúltimo dia dos Jogos Paralímpicos. Confira o calendário do dia:

Hora local (hora de Lisboa).

Boccia (meias-finais), Pares BC4 - Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira, 09:30 (01:30)

Boccia (meias-finais), Equipa BC1/BC2 - Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente, 09:30 (01:30)

Canoagem/VL2 (final) - Norberto Mourão, 11:12 (03:12)

Boccia (bronze), Equipa BC1/BC2 - Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente (caso se qualifique), 12:10 (04:10)

Boccia (bronze), Pares BC4 - Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira (caso se qualifique), 12:10 (04:10)

Boccia (ouro), Pares BC4 - Pedro Clara, Manuel Cruz e Carla Oliveira (caso se qualifique), 15:20 (07:20)

Boccia (ouro), Equipas BC1/BC2 - Nelson Fernandes, André Ramos, Cristina Gonçalves e Abílio Valente (caso se qualifique), 19:10 (11:10).

Outras modalidades (no programa do dia): atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, futebol 5 para cegos, goalball, taekwondo, ténis em cadeira de rodas, tiro, tiro com arco e voleibol sentado.