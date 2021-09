Esta quinta-feira é de jogos importantes na qualificação sul-americana para o Mundial 2022, com os jogos que iniciam já mais ao fim da noite.

Às 23h30, inicia um Paraguai-Venezuela e o Uruguai-Equador. Já um pouco depois, com a madrugada de sexta-feira a chegar em Portugal, há um Colômbia-Chile com início à meia-noite. Às 00h30 começa o Argentina-Bolívia e, à 01h30, o Brasil-Peru.

Por cá, nota para o arranque da Taça de Portugal, a prova rainha do futebol português, que inicia com um encontro em Ponte de Lima, entre o Limianos e o Montalegre, às 16 horas.

No ténis, Leylah Fernandez e Aryna Sabalenka jogam, também já mais à noite na hora portuguesa, a primeira meia-final do quadro de singulares femininos do Open dos Estados Unidos. O encontro inicia às 00h00, de quinta para sexta-feira.

No voleibol, quatro jogos no Europeu, no qual Portugal garantiu, na quarta-feira, uma histórica presença nos oitavos de final. Na 5.ª e última jornada do grupo B, há um Bulgária-Bielorrússia (15h00) e um República Checa-Itália (18h00). No grupo D, Alemanha-Eslováquia (15h00) e Estónia-França (18h00).