Itália e Espanha defrontam-se esta quarta-feira, pelas 19h45, para a primeira meia-final da Liga das Nações, a ser jogada em Milão.

Por cá, a seleção nacional de futebol de Portugal continua a preparar o encontro particular ante o Qatar e o jogo de qualificação para o Mundial 2022 ante o Luxemburgo, havendo conferência de imprensa com um dos futebolistas, às 10 horas.

No Sporting, dia importante com a realização da Assembleia Geral da SAD, a partir das 18 horas, no Auditório Artur Agostinho.

No futebol, na Liga 3, o Amora recebe o Cova da Piedade, em jogo de acerto de calendário, relativo à segunda jornada (11h00).

Nas modalidades, nota para quatro jogos da quarta jornada do campeonato nacional de andebol: ADA Maia/UMaia-Sporting (20h00), V. Setúbal-FC Porto (20h30), Póvoa-Madeira SAD (21h00) e ABC/UMinho-FC Gaia (21h00).

Lá fora, nota ainda para dois jogos na qualificação africana para o Mundial 2022: Sudão-Guiné Conacri (17h00) e Marrocos-Guiné Bissau (20h00).

Já de madrugada, à 01h30 de quinta-feira, o Palmeiras de Abel Ferreira visita o América MG, em jogo da 24.ª jornada do Brasileirão.