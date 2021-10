Portugal recebe esta terça-feira o Luxemburgo, no Estádio do Algarve, no antepenúltimo jogo de qualificação da equipa de Fernando Santos para o Mundial 2022, no grupo A.

A seleção lusa procura recuperar o primeiro lugar, perdido no sábado para a Sérvia, que tem 14 pontos, mais um que Portugal, que tem, no entanto, menos um jogo.

Há, ainda, mais 13 jogos na qualificação europeia:

GRUPO A:

Sérvia-Azerbaijão (19h45)

GRUPO B:

Suécia-Grécia (19h45)

Kosovo-Geórgia (19h45)

GRUPO C:

Bulgária-Irlanda do Norte (19h45)

Lituânia-Suíça (19h45)

GRUPO D:

Cazaquistão-Finlândia (15h00)

Ucrânia-Bósnia (19h45)

GRUPO F:

Dinamarca-Áustria (19h45)

Ilhas Faroé-Escócia (19h45)

Israel-Moldávia (19h45)

GRUPO I

Albânia-Polónia (19h45)

Inglaterra-Hungria (19h45)

São Marino-Andorra (19h45)

Em África, há seis jogos na qualificação para o Mundial 2022, a saber:

Namíbia-Senegal (14h00)

Zimbabué-Gana (14h00)

África do Sul-Etiópia (17h00)

Congo-Togo (17h00)

Níger-Argélia (17h00)

Guiné Conacri-Marrocos (20h00)

Na Ásia, há também seis jogos na qualificação para o Mundial do Qatar:

Japão-Austrália (11h00)

Irão-Coreia do Sul (14h30)

Omã-Vietnam (17h00)

Síria-Líbano (17h00)

Emirados Árabes Unidos-Iraque (17h45)

Arábia Saudita-China (18h00)

Há, ainda, entre outros, um particular entre a República da Irlanda e o Qatar (19h45)

Na qualificação para o Europeu sub-21, Portugal visita a Islândia, para o seu terceiro jogo no grupo D. Em caso de vitória, a seleção lusa continua com o pleno e perspetiva de chegar ao primeiro lugar. Tem atualmente seis pontos, em terceiro, menos um que Chipre (mais um jogo) e menos dois pontos que a Grécia, que tem mais dois jogos que Portugal. No mesmo grupo, há precisamente um Chipre-Grécia e um Bielorrússia-Liechtenstein.

Também esta terça-feira, entra em campo a seleção portuguesa de sub-20, em Frosinone, ante a Itália, para um jogo de preparação (14h00). A seleção sub-19 joga ante a Eslováquia (18h00), num torneio preparatório da UEFA. Já os sub-18 defrontam a Espanha, no Torneio Internacional da Roménia, às 15 horas.

No ténis, continua o torneio de Indian Wells, com os 16 avos de final, mas há também participação portuguesa no Challenger de Alicante, em Espanha, com a participação de Frederico Silva, Nuno Borges e João Sousa. Silva defronta o francês Quentin Halys (12h00), Borges o belga Michael Geerts (12h00) e João Sousa o italiano Matteo Viola (13h00).

No basquetebol, o Benfica recebe o Den Bosch (21h00), para a FIBA Europe Cup.

No hóquei em patins, a seleção feminina de Portugal defronta a França às 20 horas, para a segunda jornada da prova, que decorre no Luso.