Esta quarta-feira é dia de presença de várias equipas portuguesas nas competições europeias em modalidades distintas, desde o basquetebol ao voleibol.

Na Taça da Europa de basquetebol, entram em ação Sporting e FC Porto, que jogam, respetivamente, na Bélgica e na Hungria.

Basquetebol - Taça da Europa, fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo F: Giants Antuérpia-Sporting, 20:00 locais (19:00 em Lisboa)

Grupo H: Szolnok- FC Porto, 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

No voleibol, o Benfica joga pela Liga dos Campeões, recebendo o Bigbank Tartu, da Estónia, em jogo da segunda mão da primeira ronda de acesso à fase de grupos. Na primeira mão, os encarnados venceram fora, por 3-1. O apito inicial é às 20 horas.

Por cá, no principal campeonato de andebol, há um Avanca-Benfica, jogo em atraso da primeira jornada, agendado para as 20 horas.

No hóquei em patins, Portugal realiza o seu terceiro jogo no Campeonato da Europa feminino, ao defrontar a Itália, pelas 20 horas, no Luso.

No futsal, a seleção feminina defronta a Ucrânia, em Rio Maior, pelas 19 horas, no primeiro de dois jogos de preparação em dois dias, ante as ucranianas, no âmbito do estágio que antecede a qualificação para o Europeu.

No ciclismo, nota para a 80.ª edição do Giro del Veneto, em Itália.

No padel, prossegue o Campeonato Mundial de Equipas Masters, com a participação de uma seleção portuguesa, em Las Vegas, nos Estados Unidos, até dia 17.

Destaque ainda para o futebol no feminino, com o Benfica a projetar o encontro ante o Lyon, da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, numa conferência de imprensa de antevisão no estádio da Tapadinha, às 09h45.