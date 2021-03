Este domingo é dia da maior decisão para a seleção nacional de andebol em busca da qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com o duelo frente à vice-campeã olímpica França, a partir das 20 horas, no torneio pré-olímpico, que se joga em solo gaulês.

No futebol, em Portugal, depois de dois duelos no Minho à tarde, o FC Porto recebe o Paços de Ferreira num jogo cartaz da jornada, com o terceiro classificado a procurar repor a diferença para o líder Sporting – que venceu em Tondela na noite de sábado. Para isso, tem pela frente um sensacional Paços de Ferreira, que ocupa o quinto lugar da prova.

PORTUGAL – II LIGA (23.ª JORNADA)

Moreirense-Rio Ave (15h00)

V. Guimarães-Gil Vicente (17h30)

FC Porto-Paços de Ferreira (20h00)

PORTUGAL – II LIGA (24.ª JORNADA)

Estoril-Varzim (11h15)

Desp. Chaves-FC Porto B (14h00)

ALEMANHA (25.ª JORNADA)

Leverkusen-Arminia Bielefeld (12h30)

Leipzig-Eintracht Frankfurt (14h30)

Estugarda-Hoffenheim (17h00)

ESPANHA (27.ª JORNADA)

Celta de Vigo-Athletic Bilbao (13h00)

Granada-Real Sociedad (15h15)

Eibar-Villarreal (17h30)

Sevilha-Bétis (20h00)

FRANÇA (29.ª JORNADA)

Nimes-Montpellier (12h00)

Dijon-Bordéus (14h00)

Lens-Metz (14h00)

Lorient-Nice (14h00)

Rennes-Estrasburgo (14h00)

Mónaco-Lille (16h05)

PSG-Nantes (20h00)

INGLATERRA (28.ª JORNADA)

Southampton-Brighton (12h00)

Leicester-Sheffield United (14h00)

Arsenal-Tottenham (16h30)

Manchester United-West Ham (19h15)

ITÁLIA (27.ª JORNADA)

Bolonha-Sampdoria (11h30)

Parma-Roma (14h00)

Torino-Inter de Milão (14h00)

Cagliari-Juventus (17h00)

Milan-Nápoles (19h45)

No Campeonato de Portugal, aproximam-se as grandes decisões, com a realização, quase por completo, dos jogos da 20.ª e antepenúltima jornada da fase regular, este domingo. Há ainda liga feminina de futebol, com decisões na fase de campeão e pela permanência no principal escalão.

Nas modalidades, prosseguem os campeonatos nacionais. No futsal, o Sp. Braga/AAUM-Dínamo Sanjoanense (17h00) e o Leões de Porto Salvo-Viseu 2001 (18h00) fecham a 25.ª jornada. No hóquei em patins, há um Sporting-AD Valongo, de acerto de calendário, relativo à 10.ª jornada.