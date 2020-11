O campeonato português prossegue com a disputa da oitava jornada, neste domingo, com quatro jogos agendados e também a antevisão de Jorge Jesus ao duelo do Benfica com o Marítimo.

Lá fora, muitos portugueses figuram nos cartazes das ligas europeias, a começar por Inglaterra: José Mourinho pode chegar à liderança isolada da Premier League, mas pela frente tem um velho conhecido e rival do Tottenham.

O dia começa, porém, com um clássico em andebol entre FC Porto e Benfica, pelas 11 horas, num domingo que inclui ainda Fórmula 1.

Eis o programa deste domingo:

Liga, 8.ª jornada.

Gil Vicente - Rio Ave, 15:00 (SportTV1)

Portimonense - Nacional, 15:00 (SportTV4)

Boavista - Belenenses, 17:30 (SportTV1)

Sporting de Braga - Farense, 20:00 (SportTV1)

Liga italiana, 9.ª jornada

Lazio - Udinese, 11:30 (SportTV+)

Bolonha - Crotone, 14:00

AC Milan - Fiorentina, 14:00 (SportTV3)

Cagliari - Spezia, 17:00 (SportTV3)

Nápoles - Roma, 19:45 (SportTV3).

Liga espanhola, 11.ª jornada

FC Barcelona - Osasuna, 13:00 (Eleven Sports 1)

Getafe - Athletic Bilbau, 15:15 (Eleven Sports 1)

Celta de Vigo - Granada, 17:30 (Eleven Sports 1)

Real Sociedad - Villarreal, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga alemã, 9.ª jornada

Bayer Leverkusen - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven Sports 2)

Mainz - Hoffenheim, 17:00 (Eleven Sports 2).

Liga inglesa, 10.ª jornada

Southampton - Manchester United, 14:00 (SportTV2)

Chelsea - Tottenham, 16:30 (SportTV2)

Arsenal - Wolverhampton, 19:15 (SportTV2).

Liga francesa, 12.ª jornada

Lyon - Reims, 12:00 (Eleven Sports 2)

Lens - Angers, 14:00

Lorient - Montpellier, 14:00 (Eleven Sports 5)

Metz - Brest, 14:00

Mónaco - Nimes, 14:00 (Eleven Sports 4)

Nice - Dijon, 16:00 (Eleven Sports 4)

Saint-Étienne - Lille, 20:00 (Eleven Sports 4).

II Liga, 10.ª jornada

Académica - Sporting da Covilhã, 11:15 (SportTV1)

Estoril Praia - Vizela, 14:00 (SportTV+)

Arouca - FC Porto B, 15:00 (Canal 11).

Fórmula 1

Grande Prémio do Bahrein, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1, às 14:10 (horas de Lisboa, Eleven Sports 3).