A segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020 prossegue esta sexta-feira com mais três jogos.

Sexta-feira, 18 de Junho

Grupo E: Suécia - Eslováquia (14h00, São Petersburgo), Sport TV

Grupo D: Croácia - República Checa (17h00, Glasgow), Sport TV

Grupo D: Inglaterra - Escócia (20h00, Londres), Sport TV e SIC

Futebol de seleções há também na Copa América, com o Chile a defrontar a Bolívia em Cuiabá, às 22 horas, para a segunda jornada do grupo A.

O dia fica ainda marcado pelas conferências de imprensa de antevisão ao jogo de Portugal ante a Alemanha, em Munique, bem como o fim do prazo para as candidaturas ao licenciamento dos clubes para as ligas profissionais de futebol 2021/2022.

Já mais logo, na madrugada de sábado, há decisões nas meias-finais de conferência na liga norte-americana de basquetebol: Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers (00h30) e Los Angeles Clippers-Utah Jazz (03h00). Hawks e Clippers lideram as respetivas séries por 3-2 e estão, por isso, a uma vitória cada um da final de conferência.