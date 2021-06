O Euro 2020 está na terceira e última jornada da fase de grupos e com decisões ao rubro na luta pela qualificação para os oitavos de final. Esta segunda-feira, há mais dois grupos a fechar, o B e o C, depois do grupo A ter ficado selado no domingo, com a qualificação direta de Itália e País de Gales e a Suíça a ficar à espera para ver se será uma das quatro melhores terceiras classificadas.

Às 17 horas, joga-se no grupo C o Macedónia do Norte-Países Baixos e o Ucrânia-Áustria. Os holandeses lideram e já com o primeiro lugar garantido, com seis pontos. Os macedónios (zero pontos) já não têm hipóteses e é entre ucranianos e austríacos (três pontos cada) que se vai disputar o segundo lugar.

No grupo B, jogos às 20 horas: Finlândia-Bélgica e Rússia-Dinamarca. Com os belgas (seis pontos) já apurados, as contas vão ser entre russos, finlandeses (ambos três pontos) e dinamarqueses, que ainda não pontuaram.

Mais à noite, a Copa América, com duelo entre Uruguai e Chile, da terceira jornada do grupo A (22h00) e, já na madrugada de terça-feira, o Argentina-Paraguai (01h00).

No ténis, depois de João Sousa e Pedro Sousa terem garantido o quadro principal, os tenistas portugueses Frederico Silva e João Domingues vão estar em ação no ‘qualifying’ de Wimbledon, o terceiro torneio Grand Slam da temporada, à procura de uma vaga no quadro principal. Silva defronta o russo Evgeny Doskoy (12h30) e João Domingues o alemão Daniel Masur (15h30).

O dia fica ainda marcado, por cá, pelo início de pré-época do Paços de Ferreira.

Na Hungria, a seleção nacional de Portugal prossegue a preparação para o jogo com a França, da terceira jornada do grupo F, com treino e conferência de imprensa.