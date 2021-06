Este sábado vão conhecer-se os dois primeiros apurados para os quartos de final do Euro 2020 de futebol, com o início dos oitavos de final marcados pelos jogos País de Gales-Dinamarca (17 horas) e Itália-Áustria (20 horas).

Quem se apurar no encontro entre galeses e dinamarqueses, sabe que terá pela frente, nos ‘quartos’, o vencedor do Países Baixos-República Checa. Já o vencedor do duelo entre italianos e austríacos espera adversário oriundo do Bélgica-Portugal.

Ainda com o Euro 2020 como pano de fundo, Portugal realiza a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os belgas. Fá-lo pelas 16h45, antes do treino, marcado para as 17h30.

Ainda no futebol, prosseguem jornadas do torneio nacional de juniores e de juvenis. Nota, ainda, para o regresso ao trabalho da equipa do Sporting de Braga no Estádio Municipal, com a realização de exames médicos.

O dia tem ainda a terceira e quarta sessões de treinos livres para o Grande Prémio de Assen em Moto GP, nos Países Baixos, que conta com o português Miguel Oliveira. Estas sessões são, respetivamente, às 08h55 e às 12h30, sendo a qualificação 1 às 13h10 e a qualificação 2 às 13h35.

Na Fórmula 1, realiza-se a qualificação para o Grande Prémio da Estíria, na Áustria, a partir das 14 horas. É antecedida da terceira sessão de treinos livres, às 11 horas.

Ainda sobre rodas, no automobilismo, há o WTCR, a segunda prova do Mundial de Carros de Turismo, no circuito do Estoril e com a participação de Tiago Monteiro. Os treinos livres são às 9 horas e às 12 horas e as qualificações às 15 horas.

Já mais à noite, na madrugada de domingo (02h00), há o jogo quatro da final de conferência na liga norte-americana de basquetebol (NBA). Los Angeles Clippers e Phoenix Suns medem forças na disputa por uma vaga na finalíssima, sendo que os Suns têm vantagem de 2-1 na série.