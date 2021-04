A 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol fecha este domingo, com o Famalicão-Portimonense (15h00) e o Nacional-FC Porto (17h30).

Um dia com dezenas de jogos a encaminharem as decisões nos principais campeonatos europeus, de Espanha até Inglaterra, passando por Itália, Alemanha e França. Por cá, joga-se também a 29.ª jornada da II Liga, com cinco duelos em agenda.

PORTUGAL – II LIGA (29.ª JORNADA)

Casa Pia-Académica (11h15)

Penafiel-Cova da Piedade (14h00)

FC Porto B-Estoril (15h00)

UD Oliveirense-Mafra (17h00)

Desp. Chaves-Académico Viseu (20h30)

ALEMANHA – 29.ª JORNADA

Borussia Dortmund-Werder Bremen (14h30)

ESPANHA – 33.ª JORNADA

Osasuna-Elche (13h00)

Real Sociedad-Sevilha (13h00)

Alavés-Huesca (15h15)

Atlético Madrid-Eibar (15h15)

Bétis-Valência (17h30)

Cádiz-Celta de Vigo (17h30)

Getafe-Real Madrid (20h00)

Levante-Villarreal (20h00)

FRANÇA – 33.ª JORNADA

PSG-Saint-Étienne (12h00)

Brest-Lens (14h00)

Dijon-Nice (14h00)

Nimes-Estrasburgo (14h00)

Reims-Metz (14h00)

Bordéus-Mónaco (16h05)

Nantes-Lyon (20h00)

INGLATERRA – 32.ª JORNADA

Arsenal-Fulham (13h30)

Manchester United-Burnley (16h00)

ITÁLIA – 31.ª JORNADA

Milan-Génova (11h30)

Atalanta-Juventus (14h00)

Bolonha-Spezia (14h00)

Lazio-Benevento (14h00)

Torino-Roma (17h00)

Nápoles-Inter (19h45)

No futebol feminino, joga-se a 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão, com três jogos: Famalicão-Condeixa (14h00), Albergaria-Torreense (16h00) e Sp. Braga-Benfica (18h00). Há, ainda, um Sporting-Marítimo (11h00), mas relativo à terceira jornada. Lá fora, Lyon e PSG decidem, às 13 horas, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina, quem defronta o Barcelona nas meias-finais. Na primeira mão, o Lyon venceu 1-0. A outra meia-final já está definida: Bayern-Chelsea.

Em Lisboa, terminam os Europeus de Judo, com a participação de Patrícia Sampaio (-78kg), Rochele Nunes (+78kg), Jorge Fonseca e Diogo Brites (-100kg) e Vasco Rompão (+100kg), na Altice Arena, das 10 às 16 horas.

No andebol, joga-se o Alto do Moinho-Benfica, jogo em atraso dos «oitavos» da Taça de Portugal, às 17h30. Para os «quartos» da mesma prova, há um Sporting-São Paio Oleiros (18h30) e, para a 23.ª jornada do campeonato, um Belenenses-ABC (15h00).

No motociclismo, realiza-se o Grande Prémio de Portugal, com o português Miguel Oliveira em ação, em Portimão. O warm-up é às 09h30 e a corrida inicia às 13 horas. É a terceira ronda da temporada.

Na Fórmula 1, decorre a segunda corrida da época, com o Grande Prémio da Emilia Romagna, em Itália, no lendário circuito Enzo e Dino Ferrari, em Imola. Lewis Hamilton parte na frente, numa corrida com início às 14 horas.

No basquetebol internacional, nomeadamente na NBA, há vários jogos durante o dia e até à madrugada de segunda-feira: Atlanta Hawks-Indiana Pacers (18h00), New York Knicks-New Orleans Pelicans (18h00), Miami Heat-Brooklyn Nets (20h30), Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers (00h00), Orlando Magic-Houston Rockets (00h00), Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder (00h00), Dallas Mavericks-Sacramento Kings (00h30) e Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves (03h00).

No ciclismo, destaque este domingo para a realização da Amstel Gold Race 2021, com a participação dos portugueses Rui Costa e Ivo Oliveira (UAE-Emirates), nos Países Baixos. Também no ciclismo, prossegue a Volta à Comunidade Valenciana, em Espanha, com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e André Carvalho (Cofidis). Termina ainda a Volta à Turquia e prossegue a Volta a Colômbia, que vai até dia 25 de abril.