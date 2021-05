Arranca esta quinta-feira a preparação da seleção nacional para o Euro 2020, ainda sem a totalidade dos jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos.

Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes, pelo menos, vão falhar o início dos trabalhos (por estarem ou terem estado nos últimos dias ao serviço dos clubes) sendo que ainda há o caso de Gonçalo Guedes, infetado com covid-19, conforme o Maisfutebol noticiou.

A equipa das quinas faz o primeiro treino de preparação para o Euro 2020 a partir das 17h30.

Contudo, há ainda decisões em vários campeonatos europeus na luta pela permanência ou subida ao principal campeonato. Em França, há um Toulouse-Nantes (19h45). Em Itália, há um Veneza-Cittadella.

No andebol, na 29.ª e penúltima jornada, há dérbi portuense no campeonato nacional, com o já campeão FC Porto a defrontar o Boavista (20h00).

Já na madrugada de quinta para sexta-feira, jogo 3 nas eliminatórias entre Miami Heat e Milwaukee Bucks, entre Los Angeles Lakers e Phoenix Suns e entre Portland Trail Blazers e Denver Nuggets, nos play-off da NBA.