Dez jogos na qualificação europeia, seis na qualificação africana. O caminho para o Mundial 2022 tem grandes decisões este domingo, com o Portugal-Sérvia à cabeça, na decisão do apuramento direto no grupo A para os comandados de Fernando Santos.

O dia de futebol com vista à prova a disputar no Qatar arranca pelas 13 horas e termina já bem perto das 22 horas, num dia repleto de bola no que diz respeito às seleções.

Os jogos deste domingo da qualificação:

Europa:

14h00: Croácia-Rússia

14h00: Malta-Eslováquia

14h00: Eslovénia-Chipre

17h00: Arménia-Alemanha

17h00: Liechtenstein-Roménia

17h00: Macedónia do Norte-Islândia

19h45: Luxemburgo-Irlanda

19h45: Portugal-Sérvia

19h45: Grécia-Kosovo

19h45: Espanha-Suécia

África:

13h00: Zimbabué-Etiópia

13h00: RD Congo-Benim

13h00 Madagáscar-Tanzânia

16h00: Mali-Uganda

19h00: Gana-África do Sul

19h00: Senegal-Congo

A seleção feminina de sub-17 defronta, no Estádio Algarve, a congénere da Bósnia, às 17 horas, em jogo do primeiro torneio de qualificação para o Europeu de 2022.

Também por cá, pelas 15 horas, Caldas e Cova da Piedade dão o pontapé para o encerramento da oitava jornada da série Sul da Liga 3.

Antes, na liga feminina, decisões na série Norte quanto ao apuramento para a fase de campeão, com a sétima e última jornada da fase regular: Gil Vicente-Famalicão, Vilaverdense-Sp. Braga, Valadares Gaia-Clube de Albergaria e Varzim-Condeixa. Os jogos são às 11 horas.

No Campeonato de Portugal, realiza-se a nona jornada da série A, com os seguintes encontros: Marítimo B-Maria da Fonte (13h00), Vianense-Merelinense, Pedras Salgadas-Limianos, Vilaverdense-Câmara de Lobos e Camacha-União da Madeira SAD, estes às 15 horas. Na série D, há ainda um Praiense-Peniche (16h00, 15h00 locais), relativo à primeira jornada. Na série F, também da primeira jornada, há um Moncarapachense-Juv. Évora (15h00).

Nas modalidades, nomeadamente no basquetebol, há um CD Póvoa-Benfica (16h00), da oitava jornada do principal campeonato.

No Moto GP, é dia de adeus de Valentino Rossi ao Mundial de motociclismo, após uma recheada carreira, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, a 18.ª e última prova do campeonato de 2021. O dia tem o seguinte programa:

- Moto3, warm up, às 07:40 (SportTV2), e corrida, às 10:00 (SportTV2)

- Moto2, warm up, às 08:10 (SportTV2), e corrida, às 11:20 (SportTV2)

- MotoGP, warm up, às 08:40 (SportTV2) e corrida, às 13:00 (SportTV2).

Mais tarde, pelas 17 horas, acontece a corrida do Grande Prémio do Brasil em Fórmula 1, em São Paulo, com mais uma batalha que se antevê animada entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na luta pelo título mundial.