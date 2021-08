O décimo dia dos Jogos Olímpicos está em marcha e esta manhã vai ser possível ver pelo menos um nome português numa final, com a decisão feminina do lançamento do disco a incluir Liliana Cá, a partir das 12 horas de Portugal Continental.

Esta manhã há ainda algumas decisões importantes, como as meias-finais do torneio olímpico de futebol feminino, com os jogos Estados Unidos-Canadá (09h00) e Austrália-Suécia (12h00).

Nota ainda para as finais na ginástica: a de anéis masculinos a partir das 09h00, a de exercício de solo feminino a partir das 09h57 e a de ginástica de saltos masculina a partir das 10h51.

Pelas 12h45, há a final individual no equestre.

Às 13h15, acontece a final masculina dos 3 mil metros obstáculos e, às 13h40, há a final feminina dos 5 mil metros.

Tudo isto entre várias outras provas e eliminatórias noutras modalidades em Tóquio2020, num dia que também é de algum futebol pela Europa fora, com o andamento de campeonatos como o polaco, o ucraniano ou o russo, com alguns jogos em agenda.