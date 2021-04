A Liga dos Campeões está de regresso esta terça-feira, com o arranque dos quartos de final. A partir das 20 horas, disputam-se os dois jogos da primeira mão: Manchester City-Borussia Dortmund e Real Madrid-Liverpool, com vários portugueses em ação.

Em Inglaterra, do lado dos de Manchester, estarão Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, contra o Dortmund de Raphäel Guerreiro. Já no duelo que reedita a final de 2018 da liga milionária, Diogo Jota defende as cores dos reds em busca das meias-finais.

Por cá, em Portugal, é dia da decisão do título na Liga Revelação. O Leixões visita o Estoril (17h00), no jogo que vai decidir tudo. Para os de Matosinhos, basta o empate para confirmar o título, sendo que o Estoril, que dista três pontos dos «bebés do Mar», está obrigado a vencer. Os outros jogos são o Belenenses-Sp. Braga (11h00) e o Marítimo-Famalicão (15h00).

Às 17h45, o Mónaco de Gelson Martins e Florentino Luís recebe o Metz, para os oitavos de final da Taça de França.

Ainda por cá, às 19 horas, joga-se o Casa Pia-Desportivo de Chaves, da 27.ª jornada da II Liga.

É também dia de o FC Porto fazer a antevisão ao jogo ante o Chelsea, em Sevilha, dos quartos de final da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira.