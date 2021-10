A jornada europeia desta semana para as equipas portuguesas encerra esta quinta-feira, com o Sporting de Braga a defrontar o Ludogorets, na Turquia, em jogo da terceira jornada do grupo F da Liga Europa. Ao todo, há 14 jogos na competição, com vários portugueses em ação ao longo da tarde e noite.

Liga Europa - 3.ª jornada

Grupo A:

Sparta Praga-Lyon, 20:00

Rangers- Brøndby, 20:00

Grupo B:

Sturm Graz-Real Sociedad, 20:00

PSV Eindhoven-Mónaco, 20:00

Grupo C:

Nápoles-Légia Varsóvia, 20:00

Grupo D:

Fenerbahçe-Antuérpia, 17:45

Eintracht Frankfurt-Olympiacos, 20:00

Grupo E:

Lazio-Marselha, 17:45

Lokomotiv Moscovo-Galatasaray, 20:00

Grupo F:

Ludogorets-Sporting de Braga, 17:45

Midtjylland-Estrela Vermelha, 17:45

Grupo G:

Betis-Bayer Leverkusen, 17:45

Grupo H:

Rapid Viena-Dínamo Zagreb, 17:45

West Ham-Genk, 20:00

Na Liga Conferência, há 16 jogos da terceira jornada da fase de grupos, com nota de destaque para a Roma de José Mourinho, que visita o Bodo/Glimt (17h45) e para o Tottenham de Nuno Espírito Santo, que à mesma hora joga na casa do Vitesse.

Esta tarde, há ainda um momento importante para 32 clubes portugueses, com a realização do sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17 horas. Antes, no mesmo local, realiza-se o sorteio da segunda fase da Liga feminina de futebol, às 14 horas.

No feminino, a seleção portuguesa tem mais um encontro para a qualificação do Mundial 2023 de futebol, ao receber a Sérvia no Estádio do Bonfim, às 18 horas.

Ainda no futebol, conhece-se a mais recente atualização do ranking FIFA.

Colocando os olhos nas modalidades, esta quinta-feira há clássico na 7.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins: FC Porto-Benfica, a partir das 20 horas.

À mesma hora, mas no voleibol, o Benfica recebe o Sastamala, da Finlândia, na primeira mão da segunda ronda da fase de qualificação para a Liga dos Campeões.

No ciclismo, Rui Oliveira entra em ação nos Mundiais de pista, em Roubaix, França, ao participar no scratch masculino. A qualificação é às 13h30 e a final às 19 horas.

No futsal, a seleção feminina de Portugal defronta a Polónia às 15 horas, em Karlovac, Croácia, no segundo de três jogos de qualificação para o Europeu 2022.

Na ginástica, prosseguem os Mundiais de ginástica artística, no Japão, com participação portuguesa.