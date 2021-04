Farense e Portimonense encerram, esta segunda-feira, no Estádio de São Luís, a 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o dérbi algarvio entre duas equipas que procuram rapidamente atingir a permanência no principal escalão. O pontapé de saída é às 21h45.

Esta noite arranca a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, com o duelo entre o Real Madrid e o Chelsea, a partir das 20 horas.

Antes, esta manhã, jogam-se, às 11h30, os dois jogos da primeira mão das meias-finais da Taça Revelação sub-23: Famalicão-Estoril e Sp. Braga-Benfica.

No Campeonato de Portugal, encerra a primeira jornada da série sul do play-off de subida à II Liga, com o duelo entre Torreense e União de Leiria (18h00).

No ténis, continua o Estoril Open, com destaque para a entrada de João Sousa na primeira ronda do quadro principal de singulares masculinos, frente ao britânico Cameron Norrie (13h00). Destaque, entre outros duelos, para o encontro entre Marin Cilic e Carlos Alcaraz, que foi adiado para esta terça-feira e que define o adversário do português Nuno Borges na segunda ronda. Em pares, jogam Pedro Sousa e Frederico Silva, contra Nicholas Monroe e Frances Tiafoe.

Mais logo, já na madrugada de terça para quarta-feira, nos Estados Unidos, segue a liga norte-americana de basquetebol, com seis jogos: Boston Celtics-Oklahoma City Thunder (00h00), Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks (00h00), Indiana Pacers-Portland Trail Blazers (00h00), Toronto Raptors-Brooklyn Nets (00h30), Houston Rockets-Minnesota Timberwolves (02h00) e Golden State Warriors-Dallas Mavericks (02h30).