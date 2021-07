Esta quinta-feira realizam-se os sorteios das ligas profissionais, numa cerimónia com início pelas 19 horas, na cidade do Porto, onde vão conhecer-se os calendários da I e II Ligas portuguesas de futebol.

Uma cerimónia na qual vão ser conhecidos, de igual forma, os premiados da época 2020/2021 no futebol português.

Antes, ao início do dia e em Itália, o treinador português José Mourinho é apresentado em conferência de imprensa como o novo treinador da Roma, a partir das 13h30 locais (12h30 em Portugal Continental).

Ainda no futebol, a pré-época dos clubes portugueses prossegue e há um jogo particular entre Sporting de Braga e Trofense, a partir das 10 horas, em Fão. Também Santa Clara e Famalicão se defrontam.

Nas modalidades, mais propriamente no ciclimo, continua a Volta a França, o Tour, com a 12.ª etapa, de 159,4 quilómetros, com início em Saint-Paul-Trois-Châteaux e fim em Nîmes.

No ciclismo, mas por cá, inicia a 28.ª edição da Volta a Portugal do Futuro, exclusiva para sub-23, com equipas continentais e de clubes. A primeira etapa da prova que decorre até domingo é no Circuito de Águeda, com 133 quilómetros de extensão.

Ainda no ciclismo, os portugueses Maria Martins, Iúri Leitão e João Matias estão em ação em São Petersburgo, Rússia, em representação de Portugal, na Taça das Nações de Pista.

No futebol de praia, é sorteada a fase final do Campeonato do Mundo, em Zurique, Suíça, às 14 horas locais (13 horas em Portugal Continental). Portugal está inserido no pote 1.

No ténis, realizam-se os dois jogos das meias-finais do quadro principal de singulares masculinos. Ashleigh Barty e Angelique Kerber medem forças a partir das 13h30, enquanto Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka têm encontro marcado para as 15 horas.

Já mais à noite, na madrugada de sexta-feira, disputa-se o jogo dois da final da liga norte-americana de basquetebol, entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks (02h00).