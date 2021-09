Portugal defronta na noite desta quarta-feira a República da Irlanda, pelas 19h45, no quarto jogo dos comandados de Fernando Santos na qualificação para o Mundial 2022 de futebol. O jogo realiza-se no Estádio do Algarve e conta para o grupo A, o mesmo em que há um Luxemburgo-Azerbaijão à mesma hora.

Um dia em que há mais 11 jogos na qualificação europeia, o primeiro deles às 15 horas, um Cazaquistão-Ucrânia, e todos os outros às 19h45: Dinamarca-Escócia, Eslovénia-Eslováquia, França-Bósnia, Ilhas Faroé-Israel, Letónia-Gibraltar, Malta-Chipre, Moldávia-Áustria, Noruega-Países Baixos, Rússia-Croácia e Turquia-Montenegro.

No continente africano, há também cinco encontros de apuramento para o Mundial 2022: República Centro-Africana-Cabo Verde (14h00), Guiné Bissau-Guiné Conacri (17h00), Senegal-Togo (17h00), Líbia-Gabão (20h00) e Mali-Ruanda (20h00).

Nos Jogos Paralímpicos, Portugal volta a estar em ação. Este é o programa:

Hora local (hora de Lisboa).

Ciclismo/Estrada/H5 - Luís Costa, 09:30 (01:30)

Boccia/BC1 (medalha bronze) - André Ramos, 10:40 (02:40)

Badminton/SU5 (fase de grupos) - Beatriz Monteiro, 18:40 (10:40)

Outras modalidades (no programa do dia): atletismo, basquetebol em cadeira de rodas, futebol 5 para cegos, goalball, natação, ténis de mesa, ténis em cadeira de rodas, tiro e voleibol sentado.

No ciclismo, decorre a 17.ª etapa da Volta a Espanha, a Vuelta, com a participação dos portugueses Nelson Oliveira e Rui Oliveira. Os corredores vão percorrer 185,8 quilómetros entre Unquera e Lagos de Covadonga.