Esta sexta-feira, 23 de abril, fica marcada por uma reunião importante da UEFA, por vários jogos a nível nacional e internacional e também modalidades.

Na II Liga, o líder Estoril recebe o Casa Pia, para a 30.ª jornada, às 20h15.

No Campeonato de Portugal há três jogos a marcar o arranque da fase de acesso à Liga 3: Montalegre-Merelinense (15h00), Fafe-Mirandela (17h15) e Felgueiras 1932-São Martinho (19h45).

Na Alemanha, há um Augsburgo-Colónia, para a 31.ª jornada da Bundesliga (19h30). Em França, 34.ª jornada com um Reims-Marselha (20h00). Em Inglaterra, Arsenal-Everton para a 33.ª jornada (20h00).

No basquetebol, para esta sexta-feira estão marcados os primeiros jogos dos duelos entre FC Porto e CAB Madeira (18h30) e entre Imortal e Lusitânia (19h00), para os quartos de final do play-off do campeonato.

No andebol, há um Madeira SAD-Benfica, para a 24.ª jornada, às 17h30.

O dia fica ainda marcado pela conferência de imprensa de apresentação da recandidatura de António Salvador à presidência do Sporting de Braga, no Meliã Hotel, às 18 horas.

Lá fora, há reunião do comité executivo da UEFA para decidir sobre possíveis sanções impostas aos clubes que fazem parte da Superliga Europeia e que cidades-sede vão receber os jogos do Euro2020.