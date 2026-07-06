Oliver Glasner, de 51 anos, é o sucessor de Vítor Pereira no comando técnico do Nottingham Forest. O austríaco orientou o Crystal Palace entre 2024 e 2026, conseguindo 51 vitórias em 121 jogos e conquistando Liga Conferência, Taça e Supertaça de Inglaterra.

Antes, conquistou a Liga Europa no Frankfurt (2022), devolveu o Wolfsburgo à Champions e orientou os austríacos de Lask Linz e Ried.

Na última época, o Nottingham esteve envolvido na luta pela manutenção na Premier League, além de atingir as meias-finais da Liga Europa. Numa temporada iniciada com Nuno Espírito Santo ao leme, Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vítor Pereira também passaram pelo cargo.

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[Em atualização]