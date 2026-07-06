OFICIAL: Oliver Glasner sucede a Vítor Pereira no leme do Nottingham
Austríaco de 51 anos conquistou títulos europeus por Crystal Palace e Frankfurt
Austríaco de 51 anos conquistou títulos europeus por Crystal Palace e Frankfurt
Oliver Glasner, de 51 anos, é o sucessor de Vítor Pereira no comando técnico do Nottingham Forest. O austríaco orientou o Crystal Palace entre 2024 e 2026, conseguindo 51 vitórias em 121 jogos e conquistando Liga Conferência, Taça e Supertaça de Inglaterra.
Antes, conquistou a Liga Europa no Frankfurt (2022), devolveu o Wolfsburgo à Champions e orientou os austríacos de Lask Linz e Ried.
Na última época, o Nottingham esteve envolvido na luta pela manutenção na Premier League, além de atingir as meias-finais da Liga Europa. Numa temporada iniciada com Nuno Espírito Santo ao leme, Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vítor Pereira também passaram pelo cargo.
Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.
[Em atualização]
Nottingham Forest is delighted to announce the appointment of Oliver Glasner as the Club’s new Head Coach.— Nottingham Forest (@NFFC) July 6, 2026
One of Europe's most respected and progressive coaches, Glasner joins Forest with an outstanding reputation for developing players, building ambitious attacking teams and… pic.twitter.com/sh7sY2lHWG