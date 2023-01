O Nottingham Forest anunciou esta noite a contratação de Felipe.

O defesa-central de 33 anos chega ao emblema inglês proveniente do Atlético de Madrid e assinou um contrato válido por ano e meio, até 2024.

Antigo jogador do FC Porto, Felipe esteve três anos no Atlético. Agora muda-se para a Premier League. «Tinha o sonho de jogar na Premier League e estou muito entusiasmado por fazer deste clube maravilhoso, e que está a crescer tão rápido», disse, aos meios de comunicação do Forest.