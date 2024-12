Três meses depois de deixar a Roma, face às críticas pelo despedimento de De Rossi, Lina Souloukou foi esta segunda-feira anunciada como nova CEO do Nottingham Forest, orientado por Nuno Espírito Santo e que conta com Jota Silva no plantel.

Tendo em vista o sucesso a longo-prazo no campeonato e na Europa, Lina Souloukou inicia funções a 5 de janeiro. Importa recordar que este clube inglês tem Evangelos Marinakis como dono, empresário com o qual Lina Souloukou trabalhou no Olympiakos.

«O seu historial na gestão do futebol alinha-se perfeitamente com a nossa visão para o Nottingham», referiu Evangelos Marinakis.

O Nottingham Forest ocupa o 4.º lugar da Premier League, com 31 pontos, menos oito do que o Liverpool (1.º). Na tarde de quinta-feira (15h), Nuno Espírito Santo regressa ao reduto do Tottenham (11.º).