O Nottingham Forest sofreu para garantir um lugar nos “quartos” da Taça de Inglaterra. Na noite desta segunda-feira, no encontro que encerrou os oitavos de final, a turma de Nuno Espírito Santo apenas venceu o Ipswich no desempate por penáltis (1-1, 5-4 g.p).

O ex-Benfica Morato foi titular no Nottingham, enquanto Jota Silva – ex-Vit. Guimarães – foi aposta aos 111 minutos.

Ainda que o ascendente tenha pertencido aos anfitriões, o marcador foi inaugurado aos 53 minutos, pelo extremo Hirst.

Entre trocas, a igualdade foi reposta aos 68 minutos, pelo médio Yates. Todavia, o nó foi atado de tal forma que foram precisos nove penáltis.

Na marca de penálti, apenas Jack Taylor foi travado, com o guardião Sels a vestir a pele de herói.

Assim, o Nottingham prepara a visita ao Brighton, a 29 de março. Nos restantes jogos dos “quartos”, o Fulham de Marco Silva recebe o Crystal Palace, o Aston Villa visita o Preston e o Man City joga no reduto do Bournemouth.

No calendário do Nottingham segue-se a receção ao Manchester City, para a Premier League, na tarde de sábado (12h30). De recordar que a turma de Nuno Espírito Santo ocupa a 3.ª posição do campeonato, com um ponto de vantagem sobre os “Citizens” (4.º).

Quanto ao Ipswich, uma vez terminado o sonho da Taça de Inglaterra, segue-se a retoma da maratona pela sobrevivência no campeonato. Ocupam o 18.º posto, com 17 pontos, igualados pelo Leicester (19.º). A cinco pontos de zona segura, visitam o Crystal Palace (12.º), na tarde de sábado (15h).