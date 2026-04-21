Callum Hudson-Odoi lesionou-se frente ao FC Porto e acabou a época
Baixa de peso para a equipa de Vítor Pereira
Baixa de peso para a equipa de Vítor Pereira
O Nottingham Forest confirmou esta terça-feira que Callum Hudson-Odoi acabou a temporada, depois de ter contraído uma lesão muscular, na passada quinta-feira, no decorrer do segundo jogo com o FC Porto que ditou a qualificação da equipa de Vítor Pereira para a meia-final da Liga Europa.
Segundo revela o clube inglês, o extremo contraiu uma «lesão no músculo quadíceps direito» que ditou uma cirurgia que afasta o jogador do final desta temporada.
«Espera-se que Calum regresse aos treinos no período de pré-temporada», escreve ainda o clube do City Ground.
Nottingham Forest can confirm that Callum Hudson-Odoi suffered an injury to his right quadriceps muscle in our Europa League Quarter Final fixture against FC Porto last Thursday.— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2026
Following further specialist consultation, the winger has undergone surgery today and will commence… pic.twitter.com/qDegqqqmA4