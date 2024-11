Depois da derrota frente ao Arsenal, Jota Silva, ex-V. Guimarães, atualmente ao serviço do Nottingham Forest, falou em exclusivo à DAZN Portugal e abordou os primeiros tempos em Inglaterra, bem como o seu percurso até agora.

Em relação aos elogios de Nuno Espírito Santo, o avançado diz que não olha tanto para o lado pessoal quanto para o coletivo.

«É bom ouvir as palavras do treinador, mas não há vaidade nenhuma. Vou continuar a dar o meu máximo, como tenho feito, para quando for chamado dar o meu contributo nos minutos que tiver a oportunidade. Não consigo fazer balanços pessoais, só gosto de olhar para o coletivo e acho que estamos a fazer um inicio de campeonato fantástico, temos um plantel incrível e isso faz com que eu me esteja a sentir muito bem aqui em Inglaterra. Era isto que eu queria», vincou.

«Tem sido ótimo trabalhar com o Nuno Espírito Santo. Ter um treinador português na minha primeira época fora de Portugal é sempre muito bom para me ajudar a integrar. Tem sido fantástico.»

Quando perguntado sobre o seu percurso e a forma como muitos jovens olham para ele como um exemplo a seguir, o jogador português vincou a persistência e o trabalho para que seja possível alcançar aquilo com que tanto se sonha.

«A minha história significa muito. Esses jovens que olham para mim como um exemplo deixam-me para já, muito agradecido. É não desistir, é trabalhar, porque a sorte dá muito trabalho. Não há que deixar ninguém dizer que não é possível deixar onde querem chegar. Todos os dias é uma oportunidade para melhorarmos. Sonhar é bom e um dia conseguimos alcançar os nossos sonhos», finalizou.