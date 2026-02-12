OFICIAL: Sean Dyche deixa comando técnico do Nottingham Forest
Treinador inglês deixa equipa pouco acima da zona de despromoção da Premier League
Treinador inglês deixa equipa pouco acima da zona de despromoção da Premier League
Após o nulo com os Wolves – numa exibição fantástica de José Sá – Sean Dyche encerrou o ciclo no comando técnico do Nottingham Forest com 10 vitórias em 25 jogos.
O percurso ficou marcado por quatro derrotas consecutivas na Premier League entre dezembro e janeiro, a eliminação na Taça frente ao Wrexham a 9 de janeiro e pelo apuramento para o play-off da Liga Europa.
No campeonato, o Nottingham é a primeira equipa acima da zona de despromoção, com 27 pontos, três de vantagem sobre o West Ham de Nuno Espírito Santo (18.º). De recordar que o treinador português e Ange Postecoglou foram os antecessores de Dyche, inglês de 54 anos.
Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.— Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026
We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw