Após o nulo com os Wolves – numa exibição fantástica de José Sá – Sean Dyche encerrou o ciclo no comando técnico do Nottingham Forest com 10 vitórias em 25 jogos.

O percurso ficou marcado por quatro derrotas consecutivas na Premier League entre dezembro e janeiro, a eliminação na Taça frente ao Wrexham a 9 de janeiro e pelo apuramento para o play-off da Liga Europa.

No campeonato, o Nottingham é a primeira equipa acima da zona de despromoção, com 27 pontos, três de vantagem sobre o West Ham de Nuno Espírito Santo (18.º). De recordar que o treinador português e Ange Postecoglou foram os antecessores de Dyche, inglês de 54 anos.