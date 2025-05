Nuno Espírito Santos exclareceu, em conferência de imprensa, o raspanete que levou no relvado de Marinakis, o grego que é dono do Nottingham Forest. Tudo aconteceu, recorde. no fim do empate (2-2) frente ao Leicester City, que deixou o proprietário do clube visivelmente frustrado.

Ora o treinador português defendeu que a revolta Marinakis foi compreensível, explicando que teve a ver com Taiwo Awoniyi: o jogador tinha entrado aos 83 minutos, depois lesionou-se e acabou por ficar em campo até ao fim, mesmo não podendo fazer a diferença, tendo Nuno optado por tirar Anderson.

«Houve uma confusão sobre a situação de Awoniyi. Foi frustrante acabar por jogar dez minutos com um jogador que estava tão confiante de que ia marcar, mas que acabou por se lesionado. Fizemos a substituição e depois tivemos de jogar com um jogador a menos. Isso causa frustração, é óbvio», referiu.

Nuno Espírito Santo compreendeu a situação e reconheceu a expectativa que estava à volta do jogo. «Futebol é emoção. É difícil controlar, principalmente quando tínhamos tanta expectativa hoje», atirou o técnico de 51 anos.

Nottingham Forest, recorde-se, garantiu uma vaga europeia pela primeira vez em 29 anos e continua na luta pelo acesso à Liga dos Campeões.