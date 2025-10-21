Sean Dyche sucede a Ange Postecoglou no comando técnico do Nottingham Forest, que recebe o FC Porto na noite desta quinta-feira (20h), na terceira ronda da fase liga da Liga Europa. A oficialização aconteceu na manhã desta terça-feira, uma hora depois de o treinador inglês ser visto a chegar ao centro de treinos do Nottingham.

Aos 54 anos e com mais de 330 jogos enquanto timoneiro na Premier League, Dyche orientou Watford, Burnley (2012-2022) e Everton (2022-2025). Neste percurso conquistou um Championship (2015/16) e acumulou créditos pela tenacidade e exigência, assim como pelas equipas difíceis de desconstruir, sobretudo pela organização defensiva. De recordar que, enquanto defesa, Sean Dyche passou pelos juniores do Nottingham, entre 1987 e 1989, mas sem alcançar a equipa principal.

O novo timoneiro do Forest continua acompanhado pelos adjuntos Steve Stone e Ian Woan, figuras icónicas em Nottingham, uma vez que, outrora médios, vestiram o vermelho deste emblema entre 1989 e 1998, e entre 1990 e 2000, respetivamente.

Depois da campanha inesquecível com Nuno Espírito Santo ao leme, o Nottingham é 18.º classificado da Premier League – a primeira equipa em zona de despromoção, à frente de Wolves (Vítor Pereira) e West Ham (Nuno Espírito Santo) – com cinco pontos, a dois do Burnley.

A estreia de Sean Dyche vai acontecer em Nottingham, na receção ao FC Porto – na quinta-feira (20h) – na terceira ronda da Liga Europa. Os ingleses são 25.º classificados, com um ponto, a cinco do FC Porto (6.º).