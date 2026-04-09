Declarações de Vítor Pereira, treinador do Nottingham Forest, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o empate frente ao FC Porto, na 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa:

«Foi melhor o resultado do que exibição, mas é preciso ver que mudámos nove jogadores, até porque daqui a dois dias e meio jogamos contra o Aston Villa. Aliás, as duas primeiras substituições de hoje já foram a pensar nesse jogo. Se estivéssemos seguros na Premier League, hoje estaríamos aqui a falar de outro jogo. Mas estou satisfeito com o resultado e com os jogadores que jogaram. Deram tudo e mantiveram a eliminatória em aberto. Vamos ver para a semana que equipa podemos fazer.»

Sobre o autogolo de Martim Fernandes

«Faz parte do jogo. Forçou-se uma pressão e houve uma falha na comunicação deles. Acabámos por marcar golo. Defrontámos um FC Porto forte, a jogar no Dragão, é sempre difícil. O tempo em Inglaterra não está igual. Aqui está mais quentinho e isso também nos desgastou um bocadinho. Lá tem estado frio, vento…»

Elogios ao FC Porto

«O FC Porto é uma equipa que pressiona muito a primeira fase de construção. Muito agressiva entrelinhas, no jogo interior. Tentámos rodar a bola e criar os espaços para depois passarmos a uma segunda fase. Na primeira parte, não fizemos um jogo de qualidade. Não é fácil. Nós com jogadores que não têm competido regularmente chegar aqui, com esta temperatura, com este estádio frente a uma equipa que em 1.º lugar no campeonato… É claro que a ligação do nosso jogo não foi a melhor. Uma equipa joga o que a outra permite. Não gosto de jogar longo, mas estamos no intervalo e está tudo em aberto.»

«É uma equipa que é pressionante, com transições rápidas, que aproveita todos os momentos. Ressaltos, segundas bolas para acelerar o jogo. Também sabe pausar à procura dos espaços. Também por isso hoje não fizemos aquele jogo que nós queríamos.»

Gestão com o calendário

«Temos de gerir não um jogo, mas dois jogos. Dizem que a Liga Europa penaliza muito as equipas, mas jogar à segunda é diferente. Em Inglaterra temos de jogar às 14 horas de domingo. Não temos 72 horas para recuperar. Estamos a lutar pela manutenção contra West Ham, Leeds, Tottenham… Tem de ser levado muito a sério. Isto é muito bonito, mas tenho de ser responsável. Temos de somar pontos o mais depressa possível. Vamos ver que equipa podemos apresentar para discutir a eliminatória.»

«Como vai ser na quinta-feira? Até eu queria saber… Se ganharmos o jogo com o Aston Villa, é uma coisa. Espero que estejamos em condições de ganhar contra uma grande equipa, que ainda hoje foi ganhar 3-1 a Bolonha. Mesmo assim, vamos competir para seguir em frente nesta competição. A forma como vamos competir é que depende. Levar a eliminatória para Nottingham faia parte do plano. Se fosse com uma vitória, era melhor.»