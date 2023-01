O dérbi das Midlands entre o Nottingham Forest e o Wolverhampton terminou com grande confusão entre os jogadores, no centro do relvado.

O jogo acabou com triunfo do Forest nos penáltis e as cenas que se seguiram não foram bonitas. Gibbs-White celebrou a marcação do penálti à antiga equipa com gestos para a bancada e Matheus Cunha, na grande penalidade seguinte, imitou-o. Ora, quando tudo acabou, Gibbs-White terá querido satisfações, de acordo com o jornalista Nathan Judah, presente no estádio. Toti reagiu e a seguir houve um aglomerado de futebolistas e staff, empurrões e confusão.