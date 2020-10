O executivo da Câmara Municipal do Porto e a direção da Liga de Clubes estiveram reunidos esta segunda-feira para a apresentação do projeto do novo edifício sede da Liga Portugal, que terá ainda de ser submetido a à votação da Assembleia Municipal.

O novo edifício vai ser construído na freguesia de Ramalde, em terrenos cedidos pela autarquia. O início das obras está previsto para junho de 2021, naquele que será o primeiro Centro de Empresas de Desenvolvimento do Futebol Profissional.

O edifício será composto por sete andares e responderá a todas as necessidades do Futebol Profissional, contando com um auditório com capacidade para mais de 400 pessoas, o primeiro museu das competições profissionais – onde estarão representadas as 34 marcas que significam o Futebol Profissional em Portugal – e, ainda, uma zona de Futebol ITECH.

Este «ambicioso projeto» será autossustentável, uma vez que o edifício será pago através da receção de eventos nacionais e internacionais, com a conclusão das obras prevista para janeiro de 2023.

Para o presidente da Liga esta foi a apresentação de um projeto «que está a ser pensado e negociado há três anos e meio» e que suscitou interesse de «muitos municípios». «Não fazia qualquer sentido que um projeto desta dimensão não ficasse sediado no Porto, casa do Futebol Profissional desde o ano de 1978», destacou.

Já Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, também salientou «a importância vital em manter a sede da Liga Portugal no município do Porto». «A cidade do Porto decidiu oferecer um terreno à Liga, uma vez que havia a necessidade de a cidade possuir uma grande estrutura desportiva», destacou também o autarca.