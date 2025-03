Decorria o minuto 76 do Nova Zelândia-Ilhas Fiji quando Chris Wood, avançado neozelandês do Nottingham Forest, viu o cartão amarelo, já fora do relvado.

Na manhã desta sexta-feira, depois de assinar um hat-trick de cabeceamentos – aos 6, 56 e 60 minutos – o avançado de 33 anos foi substituído e dirigiu-se para as bancadas, a fim de distribuir autógrafos. Todavia, o comportamento foi reprovado pelo árbitro do encontro.

Chris Wood was booked for signing autographs during New Zealand's game against Fiji 🟨😅



After scoring a hat-trick of headers, the Nottingham Forest striker was subbed off.



