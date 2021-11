Além de ter vibrado – e de que maneira – com a vitória da Sérvia no Estádio da Luz, Novak Djokovic ainda «ajudou» a comitiva sérvia a regressar a Belgrado.

A explicação é simples.

Depois de garantir o apuramento para o Mundial 2022, a equipa liderada por Dragan Stojkovic voou de volta ao seu país no avião do tenista, atual líder do ranking mundial.

A curiosidade foi partilhada pela própria federação sérvia nas redes sociais.

«A seleção da Sérvia desembarcou em Belgrado proveniente de Lisboa no avião da Air Serbia 'Novak Djokovic'. Aproveitamos para agradecer ao melhor tenista do mundo o seu apoio», lê-se, na mensagem partilhada.