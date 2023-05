Novak Djokovic falhou a presença nas meias-finais do Masters 1.000 de Roma, ao perder frente a Holger Rune, em três sets.

O tenista sérvio defendia o título conquistado em 2022, mas acabou por cair perante o jovem norueguês de 20 anos, que venceu por 6-2, 4-6 e 6-2, ao fim de duas horas e 20 minutos num encontro que chegou a ser interrompido por causa da chuva.

Djokovic, oficialmente ainda o número um do ranking ATP, já sabe que vai perder a liderança para Carlos Alcaraz. Com este resultado em Roma, o sérvio fica ainda com um atraso maior em relação ao tenista espanhol, que até teve uma prestação para esquecer na capital italiana.

Holger Rune vai defrontar Casper Ruud (4.º) ou Francisco Cerundolo (31.º) nas meias-finais do torneio.