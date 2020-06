O Adria Tour, evento de exibição organizado por Novak Djokovic, está a gerar polémica depois de Grigor Dimitrov e Borna Coric terem anunciado que estão infetados com covid-19.

Sem papas na língua, Nick Kyrgios arrasou a decisão de realizar o evento em tempo de pandemia e a liderança de Novak Djokovic.

«Decisão estúpida de avançar com o evento. Rápida recuperação, companheiros, mas isto é o que acontece quando não se seguem os protocolos. Isto não é uma piada», escreveu no Twitter o tenista australiano.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK