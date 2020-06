O pai de Novak Djokovic acusou esta quarta-feira o tenista búlgaro Grigor Dimitrov de ser o responsável pelos contágios de covid-19 no Adria Tour, um torneio de exibição nos Balcãs, organizado pelo líder do ranking mundial.

«O homem [Dimtrov] chegou infetado, ninguém sabe como e onde foi infetado. Não acho correto que não tenha feito testes aqui», afirmou Srdjan Djokovic, em declarações à televisão croata RTL, acusando: «Ele causou um grande dano à Croácia, à Sérvia e à nossa família.»

Além de jogos de exibição, o torneio, com etapas em Belgrado (Sérvia) e Zadar (Croácia) incluiu também eventos fora dos courts, como jogos de futebol e de basquetebol com todos os tenistas, incluindo Djokovic, e festas em discotecas.

O pai de Djokovic considerou que a «situação é muito desagradável para todos», incluindo para o seu filho, que na terça-feira anunciou ter testado positivo à covid-19.

«Ninguém está bem, nem ele por causa dessa situação. Claro que ele não se sente bem, mas a situação é como é, mas temos que sair dela mais fortes.»

No domingo, Dimitrov, número 19 do ranking, foi o primeiro a testar positivo para a covid-19, depois de participar no Adria Tour, em Zadar, na Croácia.

Nos dias seguintes foram conhecidos mais resultados positivos, nomeadamente dos tenistas Borna Coric, Viktor Troicki e Djokovic e a mulher, e dois preparadores físicos.

Na terça-feira, o sérvio admitiu ter errado ao organizar «demasiado cedo» o Adria Tour, que acabou por ser cancelado depois de conhecido o caso positivo de Dimitrov.

Djokovic mostrou-se «triste» com a situação e aconselhou todos os que assistiram ao torneio a «serem testados e a respeitarem o distanciamento».