O tenista sérvio Novak Djokovic anunciou esta terça-feira que não vai estar presente no ATP Finals que vai decorrer em Turim, Itália.

Numa breve nota nas redes sociais, o atual número cinco do ranking ATP afirmou que está a contas com uma «lesão persistente» e por isso vai falhar o último torneio de ténis do calendário.

O tenista sérvio já tinha vencido o ATP Finals por sete vezes, a última em 2023 quando ultrapassou Roger Federer em títulos conquistados.

Com a desistência de Djokovic, atual Campeão Olímpico da modalidade, abre-se assim uma vaga no torneio de ténis que junta os oito melhores tenistas do ano.