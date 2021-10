Foram registados mais 911 casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, morreram três pessoas no mesmo período.



De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, estão agora internadas 318 pessoas, menos 13 do que na sexta-feira, das quais 64 em unidades de cuidados intensivos, menos uma nas últimas 24 horas.

Os quatro óbitos foram registados nas regiões de Lisboa (um) e Centro (dois).