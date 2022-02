Portugal registou mais 55 mortes por covid-19 e 18.135 novos casos, esta terça-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.111.858 casos de infeção e 20.620 mortes associadas à doença.



19 dos 55 óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Norte, dez no Centro, três no Alentejo e um no Algarve. Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que se registou o maior número de novos casos (5.592), seguindo-se o Norte (5.247), Centro (4.011), Alentejo (1.132) e Algarve (981). Já a Madeira tem mais 543 novas infeções enquanto os Açores têm mais 629.



O número de internamentos diminuiu: há agora 2.270 doentes em unidades hospitalares, menos 94 do que no dia anterior. 147 pessoas estão em unidades de cuidados intensivos, menos um que no dia anterior.



Em sentido contrário, 30.112 pessoas recuperaram da doença num total de 2.554.403.



A matriz de risco indica uma descida do índice de transmissibilidade, o R(t), para 0,81 a nível nacional e 0,80 no continente. A incidência também desceu, para 4989,6 casos por 100 mil habitantes em todo o território nacional e para 5000 no continente.