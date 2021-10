Portugal registou mais quatro mortes e 844 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.



Três das quatro mortes a lamentar registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (três) enquanto a outra ocorreu na região Norte. Desde início da pandemia em Portugal já morreram 18.153 pessoas.



Por sua vez, o número de internamentos voltou a subir: há mais 13 internados, cinco dos quais nas unidades de cuidados intensivos. Há, portanto, um total de 331 pessoas hospitalizadas em Portugal com Covid-19, 65 das quais em unidades de cuidados intensivos.



A maioria das novas infeções registou-se em Lisboa e Vale do Tejo (332). No Norte há mais 239 infetados, mais 156 no Centro, 26 no Alentejo e 45 no Algarve. Por sua vez, a Madeira registou 19 novos casos e os Açores mais 27.





[em atualização]